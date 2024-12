Una donna di 69 anni è stata investita mentre attraversava la strada a Milano, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Un tragico incidente in via Rembrandt

La mattina di domenica 29 dicembre, un grave incidente stradale ha coinvolto una donna di 69 anni a Milano, precisamente in via Rembrandt, nella zona delle Bande Nere. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da un veicolo, riportando ferite significative. L’impatto è stato così violento da sbalzarla a terra, causando preoccupazione tra i testimoni presenti sul luogo.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, i servizi di emergenza sono stati allertati. L’Areu 118 ha inviato un’automedica e un’ambulanza per fornire le prime cure alla donna. Grazie alla rapidità dell’intervento, la 69enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo. Fortunatamente, nonostante la gravità dei traumi subiti, le autorità hanno confermato che non è in pericolo di vita, il che ha portato un sospiro di sollievo a familiari e amici.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

La polizia locale di Milano è attualmente impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze da parte dei presenti e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Questi elementi saranno fondamentali per comprendere le cause dell’incidente e per eventuali responsabilità. La sicurezza stradale è un tema di grande rilevanza, e incidenti come questo sollevano interrogativi sulla necessità di misure preventive per proteggere i pedoni, specialmente nelle aree urbane ad alta densità di traffico.