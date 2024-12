Divieti di stazionamento e controlli rafforzati per garantire la sicurezza a Milano.

Misure di sicurezza straordinarie a Milano

In vista delle festività di fine anno, Milano si prepara ad affrontare una serie di misure di sicurezza straordinarie. A partire dal 30 dicembre, alcune aree della città saranno designate come “zone rosse”, dove sarà vietato stazionare per le persone considerate moleste o pericolose. Questa decisione, presa dal prefetto Claudio Sgaraglia, mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire comportamenti aggressivi che potrebbero compromettere la tranquillità dei cittadini e dei turisti.

Zone rosse e divieti di stazionamento

Le zone interessate da queste restrizioni includono aree strategiche come quelle intorno alle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, oltre alle zone adiacenti a piazza del Duomo e ai Navigli. In queste aree, le forze dell’ordine avranno il potere di allontanare immediatamente chiunque mostri atteggiamenti minacciosi o molesti. Questa misura è stata adottata in base all’articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza, che consente di intervenire prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini.

Rischi e sanzioni per i trasgressori

Chi trasgredisce il divieto di stazionamento rischia conseguenze severe, tra cui l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda che può arrivare a 200 euro. Le autorità hanno chiarito che il provvedimento si applicherà a coloro che, a causa di comportamenti aggressivi o precedenti penali, rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica. L’obiettivo è quello di garantire che le infrastrutture di trasporto e le aree urbane rimangano fruibili e sicure per tutti.

Misure aggiuntive per la notte di Capodanno

In occasione della notte di Capodanno, Milano adotterà ulteriori misure di sicurezza. Sarà istituito un “presidio di pronto intervento anche sanitario” in piazzetta Reale, di fronte a Palazzo Reale, per garantire un intervento rapido in caso di emergenze sanitarie. Inoltre, il sindaco ha emesso un’ordinanza che limiterà la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine all’interno della cerchia della 90-91, vietando anche la somministrazione di superalcolici. Queste restrizioni sono state pensate per ridurre il rischio di incidenti e garantire una maggiore sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.