Filippo Masi, un professionista stimato, muore in un tragico incidente a Settimo Milanese.

Un tragico incidente

La serata di venerdì 27 dicembre ha portato con sé una notizia sconvolgente per la comunità di Settimo Milanese e per il corpo dei vigili del fuoco di Milano. Filippo Masi, capo reparto dei vigili del fuoco, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla Sp 11, mentre tornava a casa dopo un lungo turno di lavoro. La tragedia si è consumata intorno alle 20.30, quando Masi, 59 anni, ha subito un impatto tra più veicoli, le cui dinamiche sono attualmente al vaglio della polizia stradale.

Il soccorso e il ricovero

Subito dopo l’incidente, un collega pompiere di Masi è accorso sul luogo per tentare di rianimarlo. Le condizioni di Filippo sono apparse subito critiche, tanto che è stata inviata un’ambulanza in codice rosso. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma purtroppo, dopo un arresto cardiaco, non è stato possibile evitare il tragico epilogo.

Un professionista amato e stimato

La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio tra i colleghi e la comunità. Masi era conosciuto per la sua umanità, simpatia e professionalità. La sua carriera era iniziata nel 1991, e in oltre 30 anni di servizio, aveva guadagnato il rispetto e l’ammirazione di tutti. Era un uomo che incarnava i valori del corpo dei vigili del fuoco, sempre pronto ad aiutare gli altri e a mettere in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri.

Un futuro spezzato

Filippo Masi si stava preparando a godersi la pensione, prevista per i primi mesi del 2025. La sua vita, purtroppo, è stata spezzata in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva. La sua dedizione al lavoro e il suo spirito altruista rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. La comunità di Settimo Milanese e il corpo dei vigili del fuoco piangono la perdita di un vero eroe.