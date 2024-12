I recenti dati della Prefettura mostrano un significativo abbassamento dei reati a Milano grazie a un incremento dei controlli.

Un anno di risultati positivi per la sicurezza a Milano

Negli ultimi dodici mesi, Milano ha registrato un significativo calo della delittuosità, come evidenziato dai dati diffusi dalla Prefettura. Grazie a un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, i reati sono diminuiti, portando a una sensazione di maggiore sicurezza tra i cittadini. I numeri parlano chiaro: i delitti sono passati da 144.864 a 134.178, con una riduzione complessiva che dimostra l’efficacia delle strategie di sicurezza implementate.

Dettagli sui reati in calo

Particolare attenzione è stata rivolta ai reati predatori, come rapine e furti. I dati mostrano una diminuzione del 10% per i reati di strada, mentre i furti in abitazione hanno registrato un calo del 19,57%. Anche i furti con destrezza hanno subito una riduzione significativa, attestandosi a 17,48%. Questi risultati sono il frutto di un impegno costante delle forze di polizia, che hanno intensificato le operazioni di controllo e prevenzione.

Controlli e arresti: un’azione coordinata

Nel corso dell’anno, le forze dell’ordine hanno effettuato quasi 90.000 servizi di ordine pubblico, portando a un notevole incremento degli arresti. Sono stati 7.604 gli arresti effettuati, un numero in crescita rispetto ai 6.472 dell’anno precedente. Inoltre, oltre 29.422 persone sono state denunciate, e sono stati eseguiti più di 2.500 provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri. Questi dati dimostrano l’efficacia delle operazioni di sicurezza e il forte impegno delle autorità nel contrastare la criminalità.

Il contrasto alla violenza di genere e alle occupazioni abusive

Un altro aspetto importante riguarda il contrasto alla violenza di genere. La Prefettura ha sottolineato l’importanza di sostenere le vittime attraverso collaborazioni con associazioni di settore e misure di prevenzione. Inoltre, sono state effettuate 8 operazioni di sgombero di occupazioni abusive, liberando immobili e restituendoli alle proprietà. Sono stati recuperati 1.380 alloggi di edilizia residenziale pubblica, un segnale positivo per la gestione del patrimonio abitativo della città.

Il contrasto alla criminalità organizzata

Infine, il contrasto alla criminalità organizzata ha visto risultati significativi, con il sequestro di circa 5 tonnellate di sostanze stupefacenti. La Prefettura ha adottato 29 provvedimenti interdittivi antimafia, dimostrando un impegno costante nella lotta contro le infiltrazioni mafiose nei settori dell’edilizia, della ristorazione e della logistica. Questi sforzi sono fondamentali per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti i cittadini milanesi.