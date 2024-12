Tre locali milanesi chiusi per problematiche legate alla sicurezza e alla legalità.

Provvedimenti severi per la sicurezza pubblica

Negli ultimi giorni, la polizia di Milano ha adottato misure drastiche chiudendo tre bar della città. I locali coinvolti sono il Bar Lucia di via Pellegrino Rossi, El Mawal di via Broni e Haomen Ktv di via Ludovico di Breme. Queste chiusure sono state decise dal questore Bruno Megale, in base all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che consente la sospensione della licenza per locali considerati pericolosi per l’ordine pubblico.

Motivi delle chiusure

Il Bar Lucia è stato chiuso per sette giorni a causa della presenza di clienti con precedenti penali, tra cui reati legati a stupefacenti e violenze. Secondo le indagini, il locale era frequentato da individui con un passato criminale significativo. Anche El Mawal ha subito una sospensione di quindici giorni, in seguito a un episodio di violenza avvenuto all’esterno del locale, dove un giovane è stato aggredito e rapinato da alcuni avventori.

Un problema ricorrente

La situazione di El Mawal non è nuova; il locale aveva già ricevuto precedenti sanzioni per attività non autorizzata e violazioni delle normative di sicurezza. Anche il Haomen Ktv, un karaoke, è stato chiuso per due settimane dopo un episodio di violenza in cui tre clienti sono stati aggrediti. Questo locale ha una storia di chiusure, avendo già subito cinque sospensioni in passato. La polizia ha identificato diversi clienti con precedenti penali, evidenziando un problema sistemico di sicurezza all’interno di questi locali.

Implicazioni per la comunità

Queste chiusure non solo mirano a garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche a inviare un messaggio chiaro ai gestori di locali notturni: la legalità e la sicurezza sono priorità assolute. La presenza di individui con precedenti penali in questi luoghi di ritrovo rappresenta un rischio non solo per i clienti, ma anche per l’intera comunità. Le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro per tutti.