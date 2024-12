Un grave incidente stradale a Milano coinvolge una Golf e un furgoncino Amsa, con feriti e un'auto ribaltata.

Un incidente drammatico all’alba di Milano

All’alba di sabato 28 dicembre, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto una Volkswagen Golf nera e un furgoncino della Amsa, la società di raccolta rifiuti della città. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 in via Zama, proprio davanti al deposito Amsa. L’impatto tra i due veicoli è stato così violento da causare il ribaltamento del furgoncino, che è finito su un fianco, con le ruote all’aria e i pezzi dei veicoli sparsi ovunque.

Le conseguenze dell’impatto

Il bilancio dell’incidente è preoccupante. A bordo della Golf viaggiavano un ragazzo e una ragazza, con quest’ultima, una giovane di 26 anni, che ha riportato le ferite più gravi. Trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni sono delicate, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Il 26enne alla guida della Golf e il 60enne che guidava il furgoncino Amsa hanno riportato ferite più lievi, ma sono stati comunque assistiti dai soccorritori.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze della Croce Medica Milano e della Croce Oro Milano, che hanno prestato soccorso ai feriti e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Gli agenti della polizia locale sono giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sarà fondamentale per accertare le responsabilità e capire le cause di questo scontro drammatico che ha scosso la comunità milanese.