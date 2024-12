Un drammatico incidente avvenuto a Selvino ha lasciato una donna di 41 anni in condizioni critiche.

Un pomeriggio tragico a Selvino

Venerdì pomeriggio, un drammatico incidente ha scosso la tranquillità di Selvino, un comune situato nella provincia di Bergamo. Una donna di 41 anni, originaria di San Donato Milanese, è stata travolta da un bob mentre si trovava su una pista utilizzata per la discesa degli slittini. L’incidente è avvenuto intorno alle e ha lasciato la vittima in condizioni serie, tanto da richiedere un intervento d’emergenza.

Le conseguenze dell’incidente

La donna, dopo essere stata colpita, è caduta a terra e ha battuto violentemente la testa, perdendo i sensi. I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 è intervenuto rapidamente, trasportando la vittima in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono delicate, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Tuttavia, la gravità dell’incidente ha destato preoccupazione tra i familiari e gli amici della donna.

Il mistero del conducente del bob

Un aspetto inquietante di questa vicenda è la fuga del conducente del bob. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un ragazzino molto giovane, che dopo l’incidente si è dileguato, lasciando la vittima a terra. I carabinieri stanno attualmente cercando di rintracciare il giovane per chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere le responsabilità. Purtroppo, nessuno dei presenti è riuscito a fornire informazioni utili per identificare il conducente, complicando ulteriormente le indagini.

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle piste per slittini e sull’importanza di garantire un ambiente sicuro per tutti, specialmente per i più giovani. La comunità di Selvino è in attesa di notizie sulla donna ferita e spera che le autorità possano fare chiarezza su quanto accaduto.