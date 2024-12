Il provvedimento del questore di Milano dopo ripetuti interventi delle forze dell'ordine.

Il contesto della sospensione

Il ristorante Abu Tarek, situato nel “quadrilatero” delle case popolari di San Siro, ha subito una sospensione della licenza per un periodo di 15 giorni. Questo provvedimento, emesso dal questore di Milano, Bruno Megale, è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico di pubblica sicurezza). La decisione è il risultato di un’attenta analisi delle ripetute problematiche di ordine pubblico che hanno coinvolto il locale.

Interventi delle forze dell’ordine

Nel corso dell’anno, gli agenti del commissariato Bonola hanno effettuato numerosi interventi presso il ristorante. Tra gli episodi più gravi, si segnala un caso avvenuto a marzo, quando una donna è stata minacciata con un coltello da una cliente. Nonostante l’intervento immediato delle forze dell’ordine, la donna non è stata trovata al loro arrivo. A luglio, un’altra situazione di tensione ha visto coinvolti il titolare del ristorante e un cliente, entrambi trasportati in codice verde al pronto soccorso a causa di una lite per futili motivi.

Un locale sotto osservazione

La situazione è ulteriormente degenerata ad agosto, quando un uomo è stato aggredito all’interno del locale e si è recato in ospedale due giorni dopo. Tra maggio e novembre, i controlli effettuati dalla polizia hanno portato all’identificazione di diversi clienti con precedenti penali, uno dei quali era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questi eventi hanno contribuito a creare un clima di insicurezza attorno al ristorante, giustificando così la decisione di sospendere la licenza.