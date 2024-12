Sequestro di articoli natalizi: oltre 47 milioni di prodotti illegali

Scoperti articoli con marchiatura 'CE' non conforme, tre persone denunciate

Un’operazione imponente della guardia di finanza

Negli ultimi giorni, la guardia di finanza ha condotto un’operazione straordinaria che ha portato al sequestro di oltre 47 milioni di articoli natalizi e accessori. Questi prodotti, venduti come conformi alle normative europee, portavano invece la marchiatura “CE” senza rispettare i requisiti di sicurezza e qualità richiesti dalla legge. L’operazione è stata il risultato di un’intensificazione dei controlli nei negozi e nei magazzini che commercializzano articoli per le festività.

Indagini e scoperte nei magazzini

Il primo passo dell’operazione ha visto i finanzieri di Legnano individuare tre magazzini contenenti oltre 300.000 articoli illegali. Questi prodotti sono stati immediatamente sequestrati, e tre persone sono state denunciate alla procura di Busto Arsizio per frode in commercio. Le indagini si sono poi concentrate su due ditte di import-export situate in provincia di Brescia, ritenute responsabili della distribuzione di questi articoli non conformi.

La filiera commerciale dei prodotti illegali

Le indagini hanno rivelato una rete complessa di distribuzione, con i finanzieri che hanno rinvenuto la maggior parte degli articoli nei magazzini delle due aziende sospettate. I prodotti sequestrati comprendono una vasta gamma di articoli per le feste, tra cui addobbi e decorazioni natalizie, tutti contrassegnati con la marchiatura “CE” non valida. Questo sequestro ha avuto l’obiettivo di prevenire la vendita di merce potenzialmente pericolosa per i consumatori, che potrebbe non rispettare gli standard di sicurezza.

Implicazioni legali e future misure

Oltre al sequestro della merce, i rappresentanti legali delle due società coinvolte sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. Questa operazione sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza dei prodotti in commercio, specialmente durante il periodo natalizio, quando la domanda di articoli festivi aumenta notevolmente. La guardia di finanza ha annunciato che continuerà a intensificare i controlli per prevenire frodi e garantire la protezione dei consumatori.