La Polizia sequestra razzi e tubi da lancio in un'abitazione, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

Un pericolo silenzioso in casa

La sicurezza pubblica è un tema di fondamentale importanza, e recenti eventi a Settimo Milanese hanno messo in luce un caso preoccupante. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo che la Polizia ha scoperto nella sua abitazione un ingente quantitativo di materiale pirotecnico, tra cui dieci razzi e 28 batterie di tubi da lancio. Questi articoli, del valore commerciale di oltre 2000 euro, erano custoditi illegalmente, creando un potenziale rischio per la sicurezza di tutto lo stabile e dei suoi abitanti.

Il blitz della Polizia

Il fermo dell’uomo è avvenuto grazie all’operato della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio. Gli agenti, già a conoscenza dei precedenti del 47enne, hanno effettuato un controllo a bordo della sua autovettura, scoprendo che l’uomo era già stato arrestato il mese precedente per possesso di una tonnellata di materiale esplosivo. Questo ha portato a un’ispezione della sua abitazione, dove sono stati rinvenuti i razzi pirotecnici, conservati in plichi di cartone all’ingresso dell’appartamento.

La reazione delle autorità

La Polizia, coadiuvata dal nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha immediatamente messo in sicurezza l’intero stabile. La presenza di materiale esplosivo in un contesto residenziale è una questione seria, e le autorità hanno agito prontamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Il 47enne è stato denunciato per commercio di prodotti esplodenti non riconosciuti e per l’omessa denuncia della loro detenzione, evidenziando la gravità della situazione.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio non è isolato; la detenzione e il commercio illegale di fuochi d’artificio rappresentano un fenomeno preoccupante in molte aree. Con l’avvicinarsi delle festività, è fondamentale che le autorità intensifichino i controlli per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica. I fuochi d’artificio, se non maneggiati correttamente, possono causare gravi danni e mettere in pericolo la vita delle persone. È essenziale che i cittadini siano consapevoli dei rischi e delle leggi riguardanti la pirotecnica.