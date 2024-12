Da dicembre a marzo, divieto di stazionamento per chi ha precedenti penali.

Introduzione alle nuove misure di sicurezza

Milano si prepara ad affrontare un inverno all’insegna della sicurezza pubblica con l’implementazione di nuove misure destinate a contrastare comportamenti molesti e aggressivi. A partire dalla fine di dicembre e fino alla fine di marzo, il prefetto Claudio Sgaraglia ha annunciato l’istituzione di “zone rosse” in alcune aree strategiche della città, dove sarà vietato stazionare per le persone considerate pericolose.

Le zone rosse e i criteri di applicazione

Le aree interessate da questo provvedimento includono le zone circostanti le stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo, nonché le aree adiacenti a piazza del Duomo e quelle della Darsena e dei Navigli. Il divieto di stazionamento si applicherà a coloro che, in base al loro comportamento e ai precedenti penali, risultano essere una minaccia per la sicurezza pubblica. Questo provvedimento è stato adottato in risposta a un aumento di segnalazioni riguardanti comportamenti aggressivi e molesti in queste aree affollate.

Chi sono i soggetti interessati?

Secondo la nota della prefettura, il divieto colpirà in particolare i soggetti che mostrano atteggiamenti minacciosi o molesti e che sono già stati segnalati dalle autorità giudiziarie per reati legati a stupefacenti, violenza contro la persona, furti e rapine. Queste misure sono state pensate per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, assicurando che le infrastrutture di trasporto e le aree urbane siano fruibili e sicure per tutti.

Preparativi per la notte di Capodanno

In vista della notte di Capodanno, il comune di Milano ha previsto ulteriori misure di sicurezza, tra cui l’istituzione di un “presidio di pronto intervento anche sanitario” in piazzetta Reale, di fronte a Palazzo Reale. Inoltre, un’ordinanza del sindaco limiterà la vendita e la somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine all’interno della cerchia della 90-91, per prevenire possibili episodi di violenza e garantire un ambiente festivo più sicuro.

Conclusioni sulle nuove misure

Queste nuove misure di sicurezza rappresentano un passo importante per Milano, una città che si impegna a garantire la sicurezza dei suoi cittadini e visitatori. Con l’implementazione di divieti mirati e la presenza delle forze dell’ordine, si spera di ridurre i comportamenti molesti e di rendere le aree pubbliche più sicure e accoglienti.