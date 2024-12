Un incidente ha causato disagi sulla A1 Milano-Napoli, senza feriti gravi.

Un incidente che ha bloccato la circolazione

Un grosso incidente ha paralizzato la circolazione sull’autostrada A1 Milano-Napoli, precisamente all’altezza dell’area di servizio di San Zenone ovest. L’evento si è verificato pochi minuti prima delle 15 di giovedì 26 dicembre, coinvolgendo più veicoli e causando disagi significativi per gli automobilisti in transito. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non ci sarebbero stati feriti gravi, ma quattro persone, di età compresa tra i 33 e i 56 anni, hanno riportato lesioni e sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Intervento dei soccorritori e dei vigili del fuoco

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno inviato due ambulanze e un’auto medica per prestare assistenza ai feriti. I vigili del fuoco di Milano sono stati allertati per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. La prontezza dei soccorsi ha contribuito a limitare i danni e a gestire l’emergenza in modo efficace, evitando conseguenze più gravi per le persone coinvolte.

Traffico intenso e incolonnamenti

Il sistema ‘Infoviabilità’ di Autostrade per l’Italia ha segnalato un incolonnamento di veicoli che si estende per circa tre chilometri, tra il bivio della A51/A58 e Lodi. Gli automobilisti sono stati avvisati di prestare attenzione e di considerare percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi. La situazione è monitorata costantemente, e si spera che la circolazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.