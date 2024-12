Un uomo di 50 anni in condizioni critiche dopo un incidente sulla provinciale.

Un grave incidente sulla Sp 11

Venerdì 27 dicembre, intorno alle 20.30, un grave incidente ha coinvolto un motociclista di 50 anni sulla strada provinciale 11, nei pressi di Settimo Milanese, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), l’uomo stava percorrendo la provinciale in direzione Vighignolo quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua moto, andando a impattare contro il guard-rail.

Le dinamiche dell’incidente

La polizia stradale è intervenuta immediatamente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Da una prima analisi, sembra che non siano stati coinvolti altri veicoli, il che potrebbe suggerire che l’incidente sia stato causato da una perdita di controllo del motociclista. Le autorità stanno ancora indagando per determinare le cause precise di questo tragico evento.

Interventi di emergenza e condizioni del ferito

Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi. La centrale operativa del 118 ha attivato un intervento in codice rosso, inviando sul posto un’ambulanza e un’automedica. I sanitari hanno prestato soccorso all’uomo, che è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Purtroppo, le notizie sulle sue condizioni sono preoccupanti, con fonti che indicano che il motociclista sarebbe in condizioni disperate.

In aggiunta, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, per garantire la sicurezza della zona e supportare le operazioni di soccorso. Questo tragico evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prestare attenzione durante la guida, specialmente in condizioni di traffico intenso o in situazioni potenzialmente pericolose.