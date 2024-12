Una donna di 49 anni è stata soccorsa dopo una caduta da cavallo ad Abbiategrasso.

Un incidente inaspettato

Venerdì scorso, attorno alle 12, un incidente ha scosso la tranquilla Cascina Costa di Abbiategrasso, un comune situato nella provincia di Milano. Una donna di 49 anni, mentre cavalcava, è caduta, riportando ferite che inizialmente sembravano gravi. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta prontamente, attivando tre equipaggi tra ambulanze, automedica ed elisoccorso, inizialmente in codice rosso, segno di una situazione critica.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La rapidità con cui sono stati mobilitati i soccorsi è stata fondamentale. Gli operatori sanitari, giunti sul luogo dell’incidente, hanno valutato le condizioni della donna e, dopo un’attenta analisi, hanno deciso di declassare il codice da rosso a giallo. Questo cambiamento ha indicato un miglioramento delle condizioni della paziente, sebbene fosse necessario un trasporto immediato all’ospedale San Carlo di Milano per ulteriori accertamenti e trattamenti. Il trasporto è avvenuto in elicottero, una scelta che ha garantito un arrivo rapido e sicuro in ospedale.

La reazione della comunità

La notizia dell’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Abbiategrasso, un luogo noto per la sua tranquillità e per la presenza di numerosi appassionati di equitazione. La polizia locale è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area circostante. Gli abitanti, colpiti dall’accaduto, hanno espresso solidarietà alla donna coinvolta, sperando in una pronta guarigione. Questo episodio mette in luce i rischi legati all’equitazione, un’attività amata da molti, ma che comporta sempre un certo grado di pericolo.