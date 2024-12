Un'esplosione in un appartamento di Milano ha messo in pericolo la vita di un'anziana donna.

Un’esplosione in un appartamento

Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, un’esplosione ha scosso il quartiere del Corvetto a Milano. I Vigili del fuoco sono stati chiamati d’urgenza per intervenire in un appartamento situato al piano terra di un edificio in via Monpiani 4. Le fiamme, alimentate da materiali infiammabili, hanno rapidamente avvolto l’immobile, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento di tre mezzi di soccorso.

Le condizioni dell’anziana

All’interno dell’appartamento, i soccorritori hanno trovato una novantenne in condizioni critiche. Nonostante le difficoltà, l’anziana è stata estratta viva dalle macerie e trasportata d’urgenza al Policlinico di Milano, dove attualmente è ricoverata in codice rosso. Le prime indagini indicano che la donna fosse una “accumulatrice seriale”, una condizione che ha contribuito a rendere l’intervento dei vigili del fuoco ancora più complesso.

Le cause dell’incendio

Le cause esatte dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, gli agenti hanno trovato all’interno dell’appartamento un accumulo di oggetti e materiali, che potrebbero aver alimentato le fiamme. La situazione ha richiesto un’evacuazione immediata dell’intero condominio per garantire la sicurezza degli altri residenti. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, evitando ulteriori danni e potenziali feriti.