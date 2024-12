Un giovane egiziano ferito in un'aggressione avvenuta a Sesto San Giovanni, indagini in corso.

Un episodio di violenza in un clima festivo

La serata di Santo Stefano, tradizionalmente dedicata alla famiglia e alla convivialità, è stata segnata da un episodio di violenza a Sesto San Giovanni, un comune della provincia di Milano. Un ragazzo di 19 anni, di origine egiziana, è stato accoltellato in via Luigi Granelli, nei pressi delle giostre natalizie. L’aggressione è avvenuta attorno alle 19, quando il giovane si trovava in compagnia di amici, godendo delle festività.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Immediatamente dopo l’accaduto, sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno trasportato il ferito alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni. Fortunatamente, le ferite riportate dal ragazzo si sono rivelate meno gravi del previsto: ha subito una ferita all’avambraccio ed è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Tuttavia, l’episodio ha lasciato un segno profondo nella comunità locale, già scossa da eventi simili in passato.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno avviato un’indagine per fare luce sull’accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane avrebbe dichiarato di essere stato accoltellato con un taglierino per motivi futili, dopo una lite. Il responsabile dell’aggressione è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, rendendo più complessa la ricerca del colpevole. Gli inquirenti stanno esaminando le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’evento.

Un clima di insicurezza durante le festività

Questo episodio di violenza solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche, soprattutto durante le festività, quando le famiglie si riuniscono per festeggiare. La presenza di giostre e attrazioni natalizie attira molte persone, ma eventi come questo mettono in luce la necessità di una maggiore vigilanza e di misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità locali sono chiamate a riflettere su come migliorare la situazione e prevenire simili episodi in futuro.