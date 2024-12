Maurizio Mazzeo, 52 anni, lascia la moglie e tre figli, il più piccolo ha solo 5 anni.

Un tragico incidente la vigilia di Natale

La vigilia di Natale si è trasformata in un incubo per una famiglia milanese. Maurizio Mazzeo, un netturbino di 52 anni, ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro per Amsa, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Zama, nei pressi dell’impianto Amsa, dove Maurizio era impiegato da anni. La notizia ha scosso non solo i suoi cari, ma anche la comunità locale, che ha espresso profondo cordoglio per la sua prematura scomparsa.

La vita di Maurizio e la sua dedizione al lavoro

Originario di Cernusco sul Naviglio, Maurizio viveva a Montevecchia, in provincia di Lecco, con la moglie e i tre figli. Il più grande ha 16 anni, il secondo 9 e il più piccolo solo 5. La sua professione di netturbino, spesso caratterizzata da turni festivi e notturni, era fondamentale per il sostentamento della famiglia. Maurizio era conosciuto per la sua dedizione e il suo impegno, sempre pronto a lavorare anche nei giorni di festa per garantire un servizio essenziale alla comunità.

La dinamica dell’incidente e le indagini in corso

La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara. Secondo le prime ricostruzioni, Maurizio stava lavorando a bordo di un camion quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato tra il mezzo e un’auto parcheggiata. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che, al termine del suo turno, Maurizio possa essere sceso dal camion dimenticandosi di tirare il freno a mano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo del 52enne, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.