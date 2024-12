Un'esplosione in un appartamento di Milano ha messo in pericolo la vita di un'anziana, salvata dai vigili del fuoco.

Un’esplosione inaspettata

Nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, un’esplosione ha scosso il quartiere Corvetto di Milano, precisamente in via Mompiani 4. L’evento, avvenuto intorno alle 17.30, ha avuto come epicentro un appartamento al piano terra di una palazzina di tre livelli. La causa dell’esplosione è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni suggeriscono che l’abitazione fosse piena di materiale accatastato, un segnale preoccupante di accumulo compulsivo.

Intervento dei vigili del fuoco

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con tre mezzi di soccorso. La situazione era critica: all’interno dell’appartamento si trovava un’anziana signora di 90 anni, che, fortunatamente, è stata trovata viva ma in condizioni estremamente delicate. I pompieri hanno lavorato rapidamente per estrarla dalle macerie e portarla in sicurezza, mentre le fiamme si propagavano rapidamente nell’abitazione.

Le condizioni dell’anziana e le indagini in corso

La donna è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Milano in codice rosso, segno della gravità delle sue condizioni. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sebbene non sia ancora chiaro cosa abbia causato l’esplosione, è plausibile che un oggetto tra quelli accumulati possa aver innescato il disastro. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli ambienti domestici e sull’importanza di interventi tempestivi per le persone che soffrono di accumulo compulsivo.