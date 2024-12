Un episodio di vandalismo scuote Cogliate, ma offre anche spunti di riflessione per la comunità.

Il vandalismo e il presepe di Cogliate

Il 23 dicembre, la comunità di Cogliate è stata scossa da un atto di vandalismo che ha colpito il presepe allestito alla rotonda dell’Avis. Questo episodio segue un altro simile avvenuto a Seveso, dove una statua della Natività è stata distrutta. La notizia ha suscitato indignazione e condanna sui social media, con molti cittadini che hanno espresso solidarietà ai volontari dell’Avis che avevano curato l’allestimento del presepe.

Riflessioni sulla responsabilità sociale

La lista civica Progetto in Comune ha preso posizione sulla questione, invitando a una riflessione più profonda. In un comunicato, il gruppo consiliare ha sottolineato che le azioni vandaliche non possono essere ridotte a una semplice mancanza di educazione. Spesso, queste azioni sono sintomi di un disagio sociale che coinvolge gli autori. La comunità è chiamata a rispondere a questo disagio, piuttosto che limitarsi a condannare il gesto.

Il ruolo della comunità nell’educazione

Il comunicato della lista civica pone domande cruciali: quali strumenti possiamo mettere in campo a Cogliate per prevenire il disagio sociale? Quali spazi di aggregazione sono disponibili per i giovani? È fondamentale che la comunità si interroghi su come rispondere a questi episodi, non solo attraverso sanzioni, ma anche investendo nell’educazione e nella prevenzione. La speranza è che questo episodio possa servire da lezione per costruire una comunità più coesa e responsabile.