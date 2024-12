Un tragico incidente sul lavoro ha colpito Milano, suscitando dolore e interrogativi sulla sicurezza.

Un incidente fatale in via Zama

Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, quando Maurizio Mazzeo, un dipendente di Amsa di 52 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro in via Zama 31. Secondo le prime ricostruzioni, Mazzeo è rimasto schiacciato tra il camioncino che stava guidando e un’auto parcheggiata. L’intervento tempestivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco non è riuscito a salvargli la vita, e il suo corpo è stato estratto già privo di vita.

Il cordoglio delle istituzioni e dei sindacati

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Mazzeo, sottolineando l’importanza di sostenere la famiglia e i colleghi in questo momento difficile. Anche i sindacati hanno reagito con preoccupazione, evidenziando che questo è l’ennesimo incidente mortale sul lavoro nella città. In una nota, la Camera del Lavoro di Milano e la Funzione pubblica Cgil hanno dichiarato: “Un lavoratore di Amsa è rimasto schiacciato dallo stesso mezzo di servizio che avrebbe dovuto guidare”. Le parole dei sindacati pongono l’accento sulla necessità di una riflessione profonda sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La questione della sicurezza sul lavoro

La morte di Maurizio Mazzeo riporta alla luce un tema cruciale: la sicurezza sul lavoro. I sindacati hanno sollevato interrogativi sulla possibilità di prevenire tali tragedie, chiedendo investimenti in sicurezza, manutenzione dei mezzi e formazione adeguata per il personale. “La soluzione è proprio la prevenzione”, affermano, sottolineando che è fondamentale evitare che simili incidenti si ripetano. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte della polizia, che sta cercando di chiarire se si sia trattato di un errore umano o di un guasto meccanico.