Un incidente stradale spezza la vita di un giovane padre, scatta la raccolta fondi per le figlie.

Un tragico incidente in via Palmanova

Il , Milano è stata scossa da una tragica notizia: Diego Bertoni, un giovane padre di 30 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Palmanova. L’uomo stava tornando a casa con la moglie dopo aver assistito a una partita del Milan, quando ha perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro un albero. La moglie, purtroppo, è rimasta ferita, ma la vera tragedia è stata la perdita di Diego, un uomo amato da tutti.

La vita di Diego e la sua passione per il calcio

Diego non era solo un padre affettuoso, ma anche un appassionato di calcio. Giocava nella squadra di Prima categoria, l’Asd Cassina Calcio, e il suo amore per il gioco era evidente. Gli amici lo ricordano come una persona sempre disponibile, con un sorriso contagioso e pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. La sua vita, purtroppo, è stata spezzata troppo presto, lasciando dietro di sé una moglie e due bambine, Beatrice e Benedetta, di 7 e 5 anni.

La raccolta fondi per il futuro delle bambine

In seguito alla tragedia, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere le figlie di Diego. L’iniziativa, organizzata da Carla Bergamini, ha già raccolto oltre 20.000 euro, ma l’obiettivo è di continuare a raccogliere fondi per garantire un futuro sereno a Beatrice e Benedetta. “Abbiamo pensato insieme a mamma Luisa al futuro delle bambine in memoria del papà”, ha dichiarato Carla, sottolineando l’importanza della solidarietà in momenti così difficili.

Un esempio di comunità unita

La risposta della comunità è stata straordinaria. Amici, conoscenti e perfetti sconosciuti si sono mobilitati per offrire supporto alla famiglia di Diego. Questo gesto di solidarietà dimostra quanto fosse amato e rispettato nella sua vita quotidiana. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma l’amore e il supporto che riceve la sua famiglia sono un chiaro segno di quanto Diego abbia toccato le vite di chi lo circondava.