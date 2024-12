Un tragico incidente avvenuto durante la vigilia di Natale ha colpito la comunità di Cernusco sul Naviglio.

Un tragico incidente sul lavoro

La vigilia di Natale si è trasformata in un giorno di lutto per la comunità di Cernusco sul Naviglio e per tutti i colleghi di Maurizio Mazzeo, un dipendente di Amsa, deceduto in un tragico incidente sul lavoro. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, presso l’impianto di Amsa in via Zama 31 a Milano. Mazzeo, 52 anni, stava operando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato tra il veicolo e un’auto parcheggiata.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, coadiuvati da un’ambulanza e un’automedica del 118. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, per Maurizio non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco, ma era già privo di vita. La polizia di Stato è giunta sul luogo per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia del defunto.

La reazione dell’azienda Amsa

In serata, Amsa ha diramato una nota ufficiale esprimendo il proprio cordoglio per la perdita di Maurizio Mazzeo. “Amsa esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo, deceduto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente verificatosi nei pressi dell’impianto di via Zama”, si legge nella nota. L’azienda ha inoltre assicurato la massima collaborazione con le autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto, sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro e il rispetto delle normative vigenti.

Un tema di sicurezza sul lavoro

Questo tragico evento riporta alla luce la questione della sicurezza sul lavoro, un tema di fondamentale importanza che merita attenzione costante. Gli incidenti sul lavoro, purtroppo, continuano a verificarsi e rappresentano una grave minaccia per la vita dei lavoratori. È essenziale che le aziende adottino misure preventive efficaci e che i dipendenti siano adeguatamente formati per affrontare situazioni di rischio. La comunità di Cernusco sul Naviglio e tutti i colleghi di Maurizio Mazzeo si uniscono nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, sperando che simili tragedie possano essere evitate in futuro.