Un tragico incidente sul lavoro ha colpito Milano, portando alla morte di un dipendente di Amsa.

Un drammatico incidente sul lavoro

La vigilia di Natale si è trasformata in un giorno di lutto per Milano, quando un dipendente di Amsa ha perso la vita in un tragico incidente. L’uomo, di 52 anni e residente a Cernusco sul Naviglio, stava svolgendo le sue mansioni a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti quando è rimasto coinvolto in un incidente mortale. L’episodio è avvenuto in via Zama 31, presso l’impianto di Amsa, intorno alle .

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai vigili del fuoco, l’uomo è stato schiacciato tra il mezzo di raccolta e un’auto parcheggiata. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, per il 52enne non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, supportati da un’unità speciale, hanno estratto il corpo, ma purtroppo l’uomo era già deceduto.

Indagini in corso

La polizia di Stato è intervenuta per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono state rese note le cause specifiche che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è in stato di shock, e molti si interrogano su come un simile incidente possa verificarsi, specialmente in un periodo di festa come quello natalizio.

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro e sull’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i dipendenti. La perdita di una vita umana è sempre un evento devastante, e in questo caso, colpisce non solo la famiglia dell’uomo, ma anche i colleghi e l’intera comunità.