Un caso complesso che solleva interrogativi sulla sicurezza durante il parto.

La tragedia di Andreea Mihaela Antochi

La morte di Andreea Mihaela Antochi, una giovane madre di origine romena, avvenuta al Policlinico San Matteo di Pavia, ha scosso l’opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle procedure di parto. La donna, trentenne, è deceduta durante il travaglio, portando con sé anche il suo bambino, Sasha Andrei. L’autopsia, condotta presso l’istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, ha rivelato la presenza di liquido nei polmoni della donna, un elemento che potrebbe fornire indizi sulle cause del decesso.

Le possibili cause della morte

Ferdinando Mauro Miranda, legale del marito di Andreea, Florin Catalin Lovin, ha dichiarato che esiste una “ragionevole certezza” che la morte sia stata provocata da un’embolia da liquido amniotico. Secondo l’avvocato, il liquido nei polmoni potrebbe essere il risultato di un’infezione polmonare, ma non vi erano stati sintomi premonitori nei giorni precedenti. Un’altra possibilità considerata è quella di una sofferenza cardiaca, sebbene questa sia rara in una persona così giovane e sana.

Indagini in corso e implicazioni legali

Le indagini sono ancora in corso e si stanno valutando tutte le ipotesi. L’embolia da liquido amniotico, che si verifica quando il liquido amniotico entra nel flusso sanguigno, è una condizione grave e potenzialmente letale. L’insufficienza respiratoria accusata da Andreea, culminata in una crisi fatale, potrebbe essere stata causata proprio da questa condizione. La famiglia della donna sta cercando risposte e giustizia, mentre il Policlinico San Matteo è sotto scrutinio per le procedure adottate durante il parto.