Sequestro di fuochi d’artificio illegali a Settimo Milanese

Un uomo di 47 anni denunciato per commercio di prodotti esplodenti non autorizzati.

Un arresto che non ferma il commercio illegale

Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamente denunciato per il commercio di fuochi d’artificio illegali. Nonostante un arresto avvenuto a metà novembre, durante il quale erano stati sequestrati quasi mille chili di materiale esplosivo, il sospettato ha continuato la sua attività illecita. Questo caso mette in luce un problema crescente legato alla vendita di prodotti esplodenti non autorizzati, che rappresentano un grave rischio per la sicurezza pubblica.

La scoperta dei fuochi d’artificio

Gli agenti del commissariato Lorenteggio, sospettando che l’abitazione dell’uomo fosse un centro di produzione e vendita di fuochi d’artificio, hanno intensificato i controlli. Durante un’operazione, hanno fermato il 47enne mentre scendeva dalla sua auto e lo hanno accompagnato nel suo appartamento a Settimo Milanese. Qui, gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale di fuochi d’artificio: 10 razzi e 28 batterie, oltre a numerosi botti e petardi, tutti conservati in plichi di cartone. Questa scoperta ha confermato i sospetti degli investigatori e ha portato alla denuncia dell’uomo.

Il rischio del commercio illegale di fuochi d’artificio

Il commercio di fuochi d’artificio non autorizzati è un fenomeno preoccupante, non solo per la legalità, ma anche per la sicurezza dei cittadini. I prodotti esplodenti non certificati possono causare incidenti gravi, mettendo a rischio la vita delle persone e danneggiando proprietà. La polizia ha sottolineato l’importanza di segnalare attività sospette e di non acquistare fuochi d’artificio da fonti non autorizzate. La lotta contro questo tipo di crimine è fondamentale per garantire la sicurezza durante le festività e in altre occasioni in cui i fuochi d’artificio sono comunemente utilizzati.