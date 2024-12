Un episodio di violenza su un bus della linea 91 ha portato all'arresto di un uomo e alla denuncia di due complici.

Un episodio di violenza in piazzale Lotto

Lunedì sera, intorno alle 21.30, un episodio di violenza ha scosso piazzale Lotto a Milano. Un 47enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver preso di mira un bus della linea 91. Insieme a due complici, di 42 e 31 anni, ha creato scompiglio tra i passeggeri, costringendoli a scendere dal mezzo mentre danneggiavano il veicolo, rompendo la maniglia della porta. Questo atto di vandalismo ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Il conducente del bus ha allertato la polizia, che è intervenuta prontamente per sedare la situazione. Tuttavia, i tre uomini non si sono limitati a danneggiare il bus; hanno anche aggredito gli agenti, mostrando una resistenza violenta. Il 47enne, in particolare, ha cercato di colpire la cabina di guida, tentando di aggredire un dipendente dell’Atm, l’azienda di trasporto pubblico milanese. Questo comportamento ha portato all’arresto del marocchino per danneggiamento aggravato.

Le conseguenze legali

Oltre all’arresto del 47enne, i due complici sono stati denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio. Il bus è rimasto fermo per oltre mezz’ora, causando disagi ai passeggeri e interrompendo il regolare servizio di trasporto. Questo episodio evidenzia non solo la violenza che può manifestarsi nei mezzi pubblici, ma anche la necessità di garantire la sicurezza per tutti gli utenti del trasporto pubblico.