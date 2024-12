Un drammatico scontro frontale ha causato la morte di un 49enne e gravi ferite ad altre persone.

Un tragico pomeriggio sulla Statale dei Giovi

Sabato sera, intorno alle 18.40, un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Casarile, nel Milanese. La Statale dei Giovi è stata teatro di uno scontro frontale che ha portato alla morte di un uomo di 49 anni e ha lasciato altre persone in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire i dettagli di quanto accaduto.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto sulla Sp35, dove una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. L’impatto è stato così violento che l’auto è finita nel fosso accanto alla carreggiata, mentre l’altra vettura ha subito danni significativi. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma purtroppo per il conducente della Fiat non c’è stato nulla da fare. Giunto in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Pavia, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Le conseguenze per i passeggeri

La moglie del 49enne, una donna di 50 anni, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove versa in condizioni critiche. Anche un’altra coppia, che viaggiava sulla seconda vettura coinvolta, ha subito gravi ferite. I due, rispettivamente di 73 e 75 anni, sono stati ricoverati all’Humanitas di Rozzano. La situazione è preoccupante e i medici stanno monitorando attentamente le loro condizioni.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire le cause di questo tragico incidente. I rilievi effettuati dalla polizia locale sono fondamentali per comprendere la dinamica dello scontro e per stabilire eventuali responsabilità. La comunità di Casarile è in lutto per la perdita di una vita e si stringe attorno alle famiglie coinvolte in questo drammatico evento. La sicurezza stradale rimane un tema cruciale, e incidenti come questo ci ricordano l’importanza di una guida prudente e responsabile.