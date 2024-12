Un dramma che ha scosso la comunità brianzola, con indagini in corso.

Un tragico incidente ferroviario

Lunedì mattina, 23 dicembre, la comunità di Monza è stata scossa da un dramma che ha coinvolto una donna investita da un treno. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8.30, all’altezza del passaggio a livello tra via Osculati e via Messa. Le prime informazioni riportate da MonzaToday parlano di una situazione disperata per la vittima, le cui generalità non sono ancora state rese note.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono giunte ambulanze e un’auto medica per prestare soccorso. Le operazioni di soccorso sono state affiancate dalla polizia ferroviaria, dalle volanti della questura di Monza e dai vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi, le condizioni della donna sono apparse critiche, lasciando presagire un esito tragico.

Le indagini in corso

Al momento, non è chiaro se si sia trattato di un incidente accidentale o di un gesto volontario. La donna è stata investita da un convoglio regionale, e Trenord ha comunicato tramite la sua App che la circolazione sulla linea Lecco-Carnate-Milano è stata interrotta tra le stazioni di Monza e Carnate a causa dell’incidente. Sono previste variazioni di percorso e cancellazioni, creando disagi per i pendolari.

Impatto sulla comunità

Questo tragico evento ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Monza e nei comuni limitrofi. La sicurezza nei pressi dei passaggi a livello è un tema ricorrente, e molti cittadini si interrogano su come prevenire simili incidenti in futuro. Le autorità competenti sono chiamate a fare chiarezza sull’accaduto e a garantire che situazioni del genere non si ripetano.