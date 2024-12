Ubaldina Humancusi Ventura, 52 anni, lascia un marito e due figli, una perdita incolmabile per il quartiere.

Una perdita inaspettata per la comunità

La notizia della tragica scomparsa di Ubaldina Humancusi Ventura, una donna di 52 anni, ha scosso profondamente il quartiere di via Copernico a Milano. Ubaldina, originaria del Perù e residente in Italia da oltre 15 anni, era conosciuta per la sua generosità e il suo spirito altruista. La sua vita è stata spezzata da un incidente avvenuto il 20 dicembre, mentre attraversava le strisce pedonali in via Lorenteggio. L’impatto con un’auto guidata da un 57enne ha causato ferite fatali, portandola a un ricovero disperato in ospedale, dove è deceduta dopo due giorni.

Il ricordo di una madre e moglie devota

Ubaldina lascia un marito e due figli, un bambino e un giovane ragazzo, che ora si trovano ad affrontare un dolore inimmaginabile. Gli amici la ricordano come una madre straordinaria, sempre presente per i suoi figli e per la comunità. “Era una persona gentile, generosa e sincera”, affermano coloro che l’hanno conosciuta. I suoi figli, attivi nella parrocchia di Sant’Antonio, sono descritti come ragazzi in gamba, coinvolti in attività sportive e religiose. La perdita di Ubaldina rappresenta un vuoto incolmabile non solo per la sua famiglia, ma per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

La reazione della comunità e le indagini in corso

La tragedia ha suscitato una forte reazione nella comunità di Corsico, che si è unita nel dolore per la scomparsa di una figura così amata. Molti residenti hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di Ubaldina. Nel frattempo, l’automobilista coinvolto nell’incidente è stato sottoposto a test per verificare l’uso di sostanze stupefacenti e alcol, risultando negativo. Tuttavia, la comunità chiede giustizia e maggiore attenzione alla sicurezza stradale, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.