L'ex notaio coinvolto in un caso di bancarotta fraudolenta e maxi truffa sui diamanti.

Il crac della Intermarket Diamond Business

Oltre 12 milioni di euro sono stati sequestrati all’ex notaio Franco Novelli e alla moglie Marzia Provenzano, entrambi accusati di concorso in bancarotta fraudolenta. Questo sequestro, effettuato dalla guardia di finanza, è legato al crac della Intermarket Diamond Business, una società coinvolta in una presunta maxi truffa da mezzo miliardo di euro. Secondo le indagini, i diamanti venduti dalla società erano proposti a prezzi gonfiati a centinaia di clienti, tra cui nomi noti come il cantante Vasco Rossi e l’imprenditrice Diana Bracco.

Dettagli sul sequestro e sull’udienza

Il sequestro preventivo è stato eseguito circa tre settimane fa, ma la notizia è emersa solo ora, in concomitanza con l’udienza di appello per il ricorso presentato da Novelli, fissata per il 27 dicembre. L’indagine della procura di Milano ha rivelato che Novelli e altri amministratori della società avrebbero ricevuto aumenti di compensi molto elevati dal 2020, anno del crac, attraverso contratti di consulenza considerati superflui e ingiustificati dagli inquirenti.

Le accuse e il precedente assoluzione

Franco Novelli, qualche mese fa, era stato assolto dall’accusa di autoriciclaggio e ora attende l’esito dell’appello in un’inchiesta che aveva portato al sequestro di 180 milioni di euro, successivamente restituiti. Le indagini hanno coinvolto una decina di persone, accusate di aver distratto oltre 36 milioni dalla società. La situazione si complica ulteriormente per Novelli, che si trova al centro di un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica e pubblica.