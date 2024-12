I lavoratori del trasporto pubblico locale si mobilitano contro le condizioni salariali inadeguate.

La protesta dei lavoratori del trasporto pubblico

I lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale si preparano a un nuovo sciopero, un’azione che riflette la loro crescente frustrazione per le condizioni salariali e lavorative attuali. Con il costo della vita in aumento e le spese quotidiane che gravano sempre di più sulle famiglie, il grido di protesta è chiaro: “Basta spiccioli”. Questo slogan rappresenta non solo una richiesta di aumenti salariali, ma anche una rivendicazione di dignità e rispetto per il lavoro svolto.

Le ragioni dello sciopero

La Faisa Confail, sindacato che ha proclamato lo sciopero, ha evidenziato come l’accordo firmato da altre sigle sindacali lo scorso dicembre sia considerato un vero e proprio insulto. I lavoratori si sentono umiliati da un’offerta che prevede un contributo una tantum di 500 euro per 16 mesi, che si traduce in poco più di 31 euro al mese. Inoltre, gli aumenti previsti di 60 euro a partire da marzo 2025 e ulteriori 100 euro da agosto 2026 sono visti come insufficienti, soprattutto in un contesto di inflazione crescente.

Critiche all’accordo e alle condizioni di lavoro

Le critiche non si fermano qui. L’elemento distinto della retribuzione, definito “sterile e inutile”, è visto come un tentativo di illudere i lavoratori con numeri che non apportano reali miglioramenti. La parte normativa del contratto, che dovrebbe garantire miglioramenti in termini di sicurezza e formazione, è stata rinviata, lasciando i lavoratori in una situazione di precarietà. “Basta subire” è il messaggio chiaro che arriva dai sindacati, che chiedono un cambiamento radicale nelle politiche salariali e lavorative.

Uniti per un futuro migliore

I lavoratori del trasporto pubblico locale non possono accettare di essere trattati come semplici numeri. La loro mobilitazione non è solo una questione di salari, ma una lotta per il riconoscimento del valore del loro lavoro. “Scioperiamo insieme” è l’appello lanciato dai sindacati, che invitano tutti a unirsi per difendere i diritti dei lavoratori e garantire un servizio pubblico essenziale. La determinazione è alta e la richiesta è chiara: un contratto che rispetti la dignità e i diritti di ogni lavoratore.