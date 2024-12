Un ragazzo di 28 anni aggredito da un gruppo di tre giovani armati di un guinzaglio.

Un pomeriggio di paura a Milano

Domenica pomeriggio, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato sgomenti i passanti. Tre giovani, di cui uno minorenne, hanno rapinato un uomo di 28 anni, originario della Repubblica Dominicana, utilizzando un guinzaglio come arma. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.40, all’angolo tra viale Sarca e via Bignami, in una zona frequentata da molti cittadini.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni, la vittima si trovava alla fermata del bus 728 quando è stata accerchiata dai tre aggressori. In un attimo, la situazione è degenerata: gli aggressori hanno iniziato a colpirlo con schiaffi al volto, mentre uno di loro, il più giovane, ha minacciato il 28enne con un guinzaglio dotato di una catena. L’obiettivo era chiaro: costringere la vittima a consegnare una collanina dal valore di 600 euro. La violenza della scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Intervento della polizia e arresti

Grazie alla prontezza di alcuni cittadini, una volante del commissariato Greco Turro è intervenuta rapidamente sul posto. Gli agenti sono riusciti a fermare i tre giovani, tutti di origine egiziana, e a mettere fine all’aggressione. Due di loro avevano vent’anni, mentre il terzo, il più giovane, aveva solo 15 anni. Durante l’arresto, è emerso che il ragazzo minorenne aveva con sé un pitbull al guinzaglio, lo stesso animale che aveva utilizzato per intimidire la vittima. Gli agenti hanno proceduto con gli arresti, portando i tre giovani in commissariato per ulteriori accertamenti.

Un fenomeno preoccupante

Questo episodio di violenza giovanile solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sull’aumento di atti del genere. Le rapine effettuate da gruppi di giovani stanno diventando sempre più frequenti, destando preoccupazione tra i cittadini e le autorità. È fondamentale che le forze dell’ordine intensifichino i controlli nelle aree più a rischio e che si promuovano iniziative di prevenzione per contrastare questo fenomeno. La comunità deve unirsi per garantire un ambiente più sicuro per tutti, soprattutto per i più vulnerabili.