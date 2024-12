Due gravi incidenti stradali nel milanese causano una vittima e diversi feriti.

Un tragico pomeriggio a Casarile

Sabato pomeriggio, il comune di Casarile è stato teatro di un drammatico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 49 anni, Javier Toledo Garcia, di origine dominicana. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40 lungo l’ex statale dei Giovi, in prossimità del Naviglio Pavese. La vittima viaggiava con la sua compagna a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto con una Mercedes. L’uomo è deceduto sul colpo, mentre la donna è stata estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove i medici stanno lottando per salvarla.

Le cause dell’incidente

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli esperti ipotizzano che la velocità sostenuta, un possibile sorpasso azzardato o una distrazione possano essere alla base di questo tragico evento. Gli occupanti dell’altra auto coinvolta, una coppia di anziani di 75 e 73 anni, sono stati soccorsi e trasferiti negli ospedali di Rozzano e Pavia, ma fortunatamente non presentano ferite gravi. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla guida.

Un secondo incidente a Cesate

Poche ore dopo, un altro grave incidente si è verificato a Cesate, sempre nella stessa fascia oraria. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo tre persone. Il più grave dei feriti, un uomo di 35 anni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice rosso. Un altro uomo di 63 anni è stato soccorso in codice giallo e portato al Niguarda, mentre una donna di 60 anni è stata trasferita in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità locale, causando rallentamenti e disagi fino a sera inoltrata.