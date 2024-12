Un grave incidente stradale ha colpito Cesate, portando alla morte di un giovane di 35 anni.

Un tragico incidente stradale

Domenica sera, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Cesate, nel Milanese. Riccardo Tirloni, un uomo di 35 anni originario di Bollate e residente a Garbagnate Milanese, ha perso la vita a seguito di uno schianto avvenuto intorno alle 18.40. L’incidente si è verificato tra via per Senago e via Quattordicesima strada, un’area che purtroppo ha visto in passato episodi simili. Secondo le prime ricostruzioni, Tirloni stava guidando una Kia Sportage quando, nel tentativo di sorpassare un’altra auto, ha impattato frontalmente contro una Nissan.

Le conseguenze dell’incidente

Il violento impatto ha avuto conseguenze devastanti. Riccardo è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Garbagnate in condizioni critiche, ma nonostante gli sforzi dei medici, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. A bordo della Nissan si trovavano un uomo di 63 anni e una donna di 50, entrambi ricoverati in codice giallo presso l’ospedale Niguarda e il Sant’Anna di Como. Le loro condizioni, sebbene serie, non sembrano essere in pericolo di vita.

Indagini in corso

Le autorità competenti, guidate dalla pm di turno Simona Ferraiuolo, hanno avviato un’indagine per omicidio stradale, iscrivendo nel registro degli indagati il conducente della Nissan e la passeggera. La salma di Riccardo Tirloni sarà sottoposta ad autopsia prima di essere restituita alla famiglia, che ora si trova a dover affrontare un dolore inimmaginabile. Un testimone oculare, che si trovava dietro l’auto della coppia coinvolta, ha fornito dettagli cruciali sulla dinamica dell’incidente, contattando immediatamente il 112 per segnalare la tragedia.