Un episodio che ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un incidente inaspettato

Lunedì 23 dicembre, intorno a mezzogiorno, un episodio preoccupante ha avuto luogo sul Monte Pora, a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Un bambino di soli 7 anni è scivolato dalla seggiovia mentre si trovava in risalita con il padre. La neve fresca, che ricopriva il terreno, ha attutito la caduta, evitando conseguenze più gravi. Questo evento ha messo in allerta non solo i familiari, ma anche gli altri sciatori presenti nella zona.

La dinamica dell’incidente

Il piccolo, residente nel Milanese, si trovava sul seggiolino dell’impianto insieme al padre di 45 anni. La seggiovia, che si trovava a circa 3 metri di altezza, ha visto il bambino precipitare, ma fortunatamente la neve soffice sottostante ha attutito l’impatto. Questo fattore ha giocato un ruolo cruciale nel mantenere il bambino praticamente illeso. Nonostante la paura e la preoccupazione iniziali, il pronto intervento del padre ha permesso di prestare i primi soccorsi immediatamente.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, la seggiovia è stata interrotta per garantire la sicurezza degli altri sciatori e per permettere al padre di scendere e assistere il figlio. Nel frattempo, sono intervenuti gli sciatori del settimo reggimento Trentino Alto Adige e i sanitari del 118 in elisoccorso. Grazie alla prontezza dei soccorsi e alla fortuna, il bambino è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti, ma le sue condizioni sono risultate buone. Questo episodio, sebbene spaventoso, ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza sulle piste da sci e la necessità di prestare attenzione, soprattutto quando si viaggia con i più piccoli.