Ritardi e cancellazioni per i treni alta velocità e regionali a causa di un guasto

Un guasto alla linea elettrica

La circolazione dei treni di Trenitalia è attualmente sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica che ha colpito il tratto ferroviario tra il Molise e la Puglia. Questo problema ha avuto inizio lunedì e ha creato notevoli disagi ai viaggiatori, in particolare tra Campomarino, in provincia di Campobasso, e Chieti, in provincia di Foggia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio, ma nel frattempo la situazione rimane critica.

Ritardi e cancellazioni

Almeno sei treni alta velocità e Intercity stanno registrando ritardi superiori ai 60 minuti, mentre molti altri, inclusi i treni regionali, sono stati cancellati o hanno subito limitazioni nel percorso. I viaggiatori provenienti da Milano, che si dirigono verso il sud, si trovano in difficoltà, con alcuni convogli fermi in Molise e altri bloccati a Foggia. Questo ha generato un clima di frustrazione tra i passeggeri, molti dei quali sono in viaggio per le vacanze di Natale.

Disagi nelle stazioni

Le stazioni ferroviarie interessate dal guasto stanno vivendo un afflusso di viaggiatori in attesa di notizie sui propri treni. I disagi sono amplificati dalla coincidenza con il periodo festivo, quando molte persone si spostano per raggiungere familiari e amici. La linea tirrenica rimane l’unico collegamento attivo tra il Nord e il Sud, ma non è sufficiente a soddisfare la domanda di mobilità in questo momento critico. I viaggiatori sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui treni e a pianificare eventuali alternative per i propri spostamenti.