Raffiche fino a 80 km/h e consigli per la sicurezza dei cittadini

Allerta meteo: cosa aspettarsi

Milano si prepara ad affrontare una giornata di vento intenso, con un’allerta meteo di codice giallo attivata dalla mezzanotte di oggi, lunedì 23 dicembre. Secondo il bollettino della protezione civile, si prevede una ventilazione diffusa che varierà da moderata a forte, con punte di raffiche che potrebbero superare gli 80 km/h. Gli esperti avvertono che la fase più critica si verificherà tra la notte e il mattino, ma è attesa anche una nuova intensificazione del fenomeno nel tardo pomeriggio.

Consigli per la sicurezza dei cittadini

In risposta a questa situazione, il comune di Milano ha emesso una serie di raccomandazioni per garantire la sicurezza dei cittadini. È fondamentale evitare di sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, specialmente in prossimità di cantieri e dehors. Inoltre, si consiglia di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, così come qualsiasi manufatto che potrebbe essere spostato dal vento. Queste precauzioni sono essenziali per prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica.

Monitoraggio e interventi in corso

Il centro operativo comunale della Protezione civile è attivo e sta monitorando costantemente la situazione. L’amministrazione comunale ha assicurato che è pronto a coordinare eventuali interventi per affrontare le problematiche che potrebbero sorgere a causa delle condizioni meteorologiche avverse. I cittadini sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.