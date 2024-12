Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di una donna mentre attraversava la strada.

Un incidente fatale in via Lorenteggio

Venerdì pomeriggio, un tragico incidente ha scosso la comunità di Milano, quando una donna di 52 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Lorenteggio. La vittima, originaria del Perù e residente a Corsico, ha subito gravi traumi che l’hanno portata alla morte dopo ore di agonia in ospedale. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella città, evidenziando la necessità di misure più efficaci per proteggere i pedoni.

Dettagli dell’incidente

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza della fermata del bus, quando è stata travolta da un’auto. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha chiamato i soccorritori. Gli operatori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, trovando la donna in arresto cardiocircolatorio. Nonostante gli sforzi per rianimarla, è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Carlo di Milano, dove purtroppo è deceduta poco dopo.

Le conseguenze e le indagini

La salma della donna è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia. L’automobilista coinvolto si è reso disponibile per fornire la propria versione dei fatti, mentre le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’incidente. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strade milanesi e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada, in particolare nei pressi delle strisce pedonali.