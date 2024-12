Un agente di polizia non in servizio ferma una truffa in un centro commerciale a Gravellona Toce.

Un episodio inquietante in un centro commerciale

Recentemente, un episodio di tentata truffa ha scosso la tranquillità di un centro commerciale a Gravellona Toce. Tre individui, tutti di nazionalità rumena e domiciliati a Milano, hanno cercato di ingannare i passanti utilizzando un modus operandi già noto alle forze dell’ordine. La vittima designata, tuttavia, si è rivelata essere un agente della polizia stradale non in servizio, il quale ha prontamente riconosciuto la situazione sospetta.

Il modus operandi della truffa

La donna coinvolta ha avvicinato l’agente fingendo di essere sordomuta e chiedendo offerte in denaro per finanziare un presunto centro di cura internazionale per bambini poveri. Questo stratagemma, purtroppo, è stato già utilizzato in altre occasioni e ha attirato l’attenzione dell’agente, che ha deciso di approfondire la questione. Non solo la donna, ma anche un minore, che si è avvicinato con le stesse modalità, hanno insospettito l’agente, portandolo a richiedere i documenti e a chiedere supporto ai colleghi presenti.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie all’intervento tempestivo della polizia di stato, i tre soggetti sono stati identificati e perquisiti. Durante la perquisizione, sono state rinvenute banconote e monete di vario taglio, confermando così i sospetti dell’agente. Le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale hanno ulteriormente avvalorato le accuse, mostrando chiaramente le azioni dei tre truffatori. A seguito di questo episodio, il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, vietando ai tre di fare ritorno sul territorio provinciale per un periodo di tre anni.