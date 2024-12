Nel 2024, oltre 20mila unità impiegate per garantire la sicurezza nelle stazioni

Un anno di operazioni straordinarie

Nel corso del 2024, le stazioni ferroviarie italiane, in particolare Milano Centrale e Roma Termini, hanno visto un incremento significativo delle operazioni di sicurezza. Sono state ben 141 operazioni condotte congiuntamente da polizia, carabinieri e guardia di finanza, mirate a garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori e a combattere la criminalità nelle aree circostanti. Queste operazioni hanno coinvolto un totale di quasi 20mila unità delle forze dell’ordine, dimostrando un impegno senza precedenti nella lotta contro l’illegalità.

Identificazioni e arresti: i numeri parlano chiaro

Le operazioni hanno portato a risultati significativi: oltre 182mila persone sono state identificate, di cui più di 81mila straniere. Questo dato evidenzia non solo l’ampiezza dei controlli, ma anche l’attenzione rivolta a garantire la legalità e la sicurezza in un contesto urbano complesso. I numeri degli arresti sono altrettanto impressionanti: ben 222 soggetti sono stati arrestati, mentre 2.120 denunce sono state formalizzate. Inoltre, sono stati espulsi 857 stranieri, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico.

Controlli su veicoli ed esercizi pubblici

Non solo persone, ma anche i veicoli e gli esercizi pubblici sono stati oggetto di attenti controlli. Sono stati monitorati oltre 17mila veicoli e quasi 3.300 esercizi pubblici, un’azione che ha permesso di individuare e fermare attività illecite. Tra i risultati più significativi, sono stati scoperti 141 lavoratori irregolari, un problema che affligge non solo il mercato del lavoro, ma anche la sicurezza sociale e la legalità economica. Queste operazioni straordinarie rappresentano un passo importante verso un futuro più sicuro per tutti i cittadini e i turisti che transitano attraverso le principali stazioni italiane.