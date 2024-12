Un uomo di 41 anni è stato colpito durante un tentativo di rapina in via Sidney Sonnino.

Un’aggressione in pieno giorno

Sabato pomeriggio, Milano è stata teatro di un’aggressione violenta in via Sidney Sonnino, dove un uomo di 41 anni, di origine cinese, è stato ferito durante un tentativo di rapina. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18.30, in un’area affollata a due passi da piazzale Accursio. La vittima, un commerciante noto nella zona di Paolo Sarpi, è stata avvicinata da due individui che hanno cercato di sottrargli lo zaino che portava sulle spalle.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha reagito all’aggressione, dando vita a una colluttazione con i rapinatori. Durante lo scontro, uno dei due aggressori ha estratto una pistola e ha sparato, colpendo il commerciante alla testa, vicino all’orecchio. Nonostante la gravità della ferita, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice rosso, ma era cosciente al momento dell’arrivo. Le autorità stanno ancora verificando se il proiettile lo abbia colpito direttamente o se si tratti di una ferita di striscio.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’aggressione. Gli agenti della polizia e della squadra mobile stanno cercando di raccogliere elementi utili per identificare i due rapinatori, che sono fuggiti a bordo di uno scooter, portando con sé lo zaino della vittima. Al momento, il contenuto dello zaino rimane un mistero, ma le autorità sono determinate a fare luce su questo episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.