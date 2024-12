Un frontale tra due auto provoca feriti gravi, intervento dei vigili del fuoco e del 118.

Un pomeriggio drammatico a Cesate

Nel tardo pomeriggio di domenica 22 dicembre, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Cesate, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.40 all’incrocio tra via per Senago e via Quattordicesima Strada, nei pressi di una rotatoria. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il coinvolgimento di tre persone, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere. La situazione è subito apparsa critica, richiedendo l’intervento immediato dei soccorritori.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

La chiamata ai soccorsi ha attivato un’ampia risposta da parte delle autorità locali. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Milano, che hanno lavorato intensamente per liberare il ferito intrappolato. Contestualmente, il 118 ha inviato tre ambulanze, due auto mediche e un’eliambulanza, atterrata nel vicino Parco delle Groane. Il bilancio dell’incidente è pesante: un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Guido Salvini di Garbagnate Milanese, mentre un altro uomo di 63 anni è stato portato in codice giallo al Niguarda di Milano. Infine, una donna di 60 anni è stata trasferita in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como, anch’essa in codice giallo.

Indagini in corso e traffico congestionato

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri della compagnia di Rho, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono chiare le cause che hanno portato a questo scontro frontale. Nel frattempo, il traffico nella zona è risultato particolarmente congestionato, con code e rallentamenti tra Solaro e Garbagnate Milanese. Gli automobilisti sono stati invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto.