Un ragazzo egiziano aggredito da quattro uomini in via Andrea Doria, la polizia indaga.

Un episodio di violenza in piena notte

La notte tra sabato e domenica ha visto un nuovo episodio di violenza a Milano, dove un giovane egiziano di 20 anni è stato aggredito da un gruppo di quattro uomini. L’aggressione è avvenuta in via Andrea Doria, all’angolo con via Pierluigi da Palestrina, pochi minuti prima delle 2. La vittima, avvicinata da questi individui, ha raccontato di essere stata minacciata con un coltello, utilizzato per infliggergli una ferita alla gamba.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riportato dalla vittima, il gruppo di malviventi, presumibilmente di origine nordafricana, si è scagliato contro di lui con l’intento di derubarlo. Dopo averlo ferito, i rapinatori sono riusciti a fuggire con un cellulare e 200 euro in contanti. Fortunatamente, le ferite riportate dal giovane non sono gravi, e dopo l’aggressione è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli in codice verde.

Un clima di insicurezza crescente

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente insicurezza nelle strade di Milano. Solo poche ore dopo la rapina, un altro uomo è stato aggredito da un connazionale in un tentativo di furto. Un 28enne egiziano ha colpito un uomo a pugni per rubargli uno smartphone, ma è stato prontamente bloccato e arrestato dalla polizia. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la protezione dei cittadini.