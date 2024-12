Aggressione omofoba a Milano: la denuncia di Luca Paladini

Un episodio di violenza omofoba scuote Milano, il consigliere regionale denuncia la situazione.

Un attacco inaccettabile

Nella notte a Milano, precisamente nella zona Barona, si è verificato un episodio di violenza omofoba che ha scosso l’opinione pubblica. Due uomini, colpevoli solo di camminare mano nella mano, sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da un gruppo di giovani. La denuncia è stata fatta dal consigliere regionale della Lombardia, Luca Paladini, che ha condiviso la triste vicenda sui suoi canali social. “Fate schifo”, “Fr**i di merda”, sono solo alcuni degli insulti rivolti alla coppia, evidenziando un clima di intolleranza sempre più presente nella nostra società.

La reazione della vittima

Uno dei due uomini, un 45enne di nome Ivano, ha reagito all’aggressione verbale, ma la sua risposta ha portato a conseguenze ben più gravi. Un pugno in faccia gli è costato una notte in pronto soccorso, dove è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano. Paladini ha riferito che Ivano è stato dimesso poco dopo, ma non senza aver subito un aumento preoccupante della pressione sanguigna a causa dello stress subito. Questo episodio non è solo un attacco a una coppia, ma un attacco a tutti i diritti civili e alla dignità umana.

Un clima di violenza e discriminazione

Il consigliere Paladini ha sottolineato l’importanza di denunciare non solo l’aggressione in sé, ma anche il clima di violenza e discriminazione che circonda la comunità LGBT. “Ivano sporgerà denuncia contro ignoti”, ha dichiarato Paladini, evidenziando la necessità di combattere contro un fenomeno che, purtroppo, non è isolato. La società deve prendere coscienza di quanto sta accadendo e lavorare insieme per creare un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti. La violenza non deve mai essere tollerata, e ogni episodio deve essere condannato con fermezza.