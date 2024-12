Dal 21 dicembre la metro verde M2 riapre tra Centrale e Piola anche dopo le 21.

Riapertura della metro verde M2

Dal 21 dicembre, la metro verde M2 di Milano riaprirà tra le fermate Centrale e Piola anche dopo le 21, un cambiamento significativo per i pendolari e i cittadini che utilizzano questo importante mezzo di trasporto. Questo intervento è parte di un progetto più ampio di rinnovamento dell’infrastruttura, che include una manutenzione straordinaria in galleria, come confermato da ATM.

Orari e alternative di viaggio

Fino al 20 dicembre, i viaggiatori dovranno fare i conti con la chiusura della linea M2 tra Centrale e Piola dopo le 21. Durante questo periodo, i treni saranno sostituiti dai filobus 90 e 91, che garantiranno un servizio alternativo. Gli utenti possono consultare gli orari delle due linee direttamente sull’app di ATM per pianificare i propri spostamenti in modo efficiente.

Servizi aggiuntivi e collegamenti

Per coloro che devono spostarsi tra le stazioni Centrale e Lambrate, è disponibile anche il bus 81, che offre un viaggio diretto senza necessità di cambi. Inoltre, il bus 56 effettua fermate alla stazione M2 di Crescenzago e in viale Andrea Doria, mentre il bus 55 continua a operare anche la sera dopo le 21, garantendo così un servizio di linea utile per i viaggiatori notturni. Le fermate dei bus sono strategicamente posizionate per facilitare l’accesso alle principali stazioni della metro e ai punti di interesse della città.