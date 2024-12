Un 42enne venezuelano derubato di un iPhone 15 in pieno centro a Milano.

Un colpo audace nel cuore di Milano

Nella notte tra giovedì e venerdì, Milano è stata teatro di una rapina che ha lasciato sgomenti i passanti e le forze dell’ordine. Un 42enne venezuelano, noto personal shopper per calciatori di una squadra spagnola, è stato derubato in pieno centro, proprio mentre si dirigeva verso la stazione Centrale. L’uomo, in visita turistica nella città, ha vissuto un’esperienza traumatica che ha messo in evidenza i rischi legati alla sicurezza urbana.

La dinamica della rapina

Secondo quanto riportato dalla vittima, dopo aver cenato nei pressi del Duomo, ha deciso di prelevare del denaro. Mentre si trovava davanti alla stazione Centrale, ha chiesto indicazioni a un uomo di circa 30 anni, di origine ivoriana, che si è offerto di accompagnarlo a una banca nelle vicinanze. Tuttavia, una volta giunti a destinazione, il personal shopper è stato circondato da altri quattro individui, che lo hanno aggredito e derubato del suo iPhone 15. La rapidità dell’azione ha sorpreso la vittima, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza della vittima, una volante della polizia, incrociata per caso in via Vitruvio, è intervenuta immediatamente. Gli agenti hanno avviato le ricerche del gruppo di rapinatori, riuscendo a fermarli poco dopo, ancora nei pressi della stazione Centrale. I cinque uomini, di età compresa tra i 26 e i 32 anni e provenienti da vari paesi africani, sono stati arrestati e trovati in possesso del telefono rubato. Sono tutti accusati di rapina in concorso, un reato che comporta pene severe.

Implicazioni e riflessioni sulla sicurezza

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree più frequentate di Milano, specialmente in un periodo in cui la città è meta di turisti e visitatori. Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli e a garantire un ambiente più sicuro per tutti. La rapina al personal shopper non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d’allarme per la necessità di strategie più efficaci nella lotta contro la criminalità urbana.