La ministra del Turismo si trova coinvolta in un'inchiesta che mette a rischio la sua carriera.

Un’inchiesta che scuote il ministero del Turismo

La situazione di Daniela Santanché, ministra del Turismo, si complica ulteriormente con l’apertura di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta legata a Ki Group. Secondo quanto riportato da LaStampa, l’indagine è in corso da almeno un anno e ha portato alla luce una serie di irregolarità che coinvolgono la società, fallita a gennaio 2024. Questo fallimento è avvenuto prima di altre crisi aziendali, come quelle di Biofood, Verdebio e Bioera, tutte quotate in borsa.

La gravità della situazione è accentuata dalla doppia istanza di liquidazione giudiziale presentata sia dai pubblici ministeri che dall’Agenzia delle entrate. La ministra ha cercato di difendersi, dichiarando di aver avuto un ruolo marginale nella società e di non avere alcun coinvolgimento attuale. Tuttavia, le sue affermazioni non sembrano placare le preoccupazioni riguardo alla sua reputazione e al suo ruolo istituzionale.

Le dichiarazioni di Santanché e le accuse

In risposta alle accuse, Santanché ha affermato: “Ho avuto tempo addietro un ruolo del tutto marginale e oggi non ne ho alcuno”. Tuttavia, le sue parole non riescono a dissipare i dubbi che circondano la sua figura. Le notizie che collegano Ki Group alla ministra sembrano essere alimentate da una volontà di screditare la sua immagine, ma la realtà dei fatti è che l’inchiesta potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera politica.

Parallelamente alla vicenda di Ki Group, un altro caso preoccupa Santanché: quello di Visibilia Editore. Qui, le accuse riguardano un presunto falso in bilancio e una truffa ai danni dello stato, legata alla cassa integrazione richiesta durante la pandemia. In questo contesto, i dipendenti della società avrebbero continuato a lavorare, sollevando ulteriori interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche.

Implicazioni per il futuro politico di Santanché

La situazione di Daniela Santanché è quindi molto delicata. Se le accuse dovessero risultare fondate, la sua posizione come ministra del Turismo potrebbe diventare insostenibile. La fiducia del pubblico e del governo nei suoi confronti è già stata messa a dura prova, e le conseguenze di queste inchieste potrebbero estendersi ben oltre il suo ministero. La politica italiana, già segnata da scandali e controversie, si trova di fronte a un nuovo capitolo che potrebbe influenzare non solo la carriera di Santanché, ma anche l’immagine del governo attuale.