Un uomo ha minacciato un altro con una motosega dopo un incidente stradale a Melzo.

Un incidente stradale che si trasforma in minaccia

Giovedì 19 dicembre, un normale incidente stradale tra Melzo e Inzago, nel Milanese, ha preso una piega inaspettata e inquietante. Due vetture si sono scontrate, e come spesso accade in situazioni del genere, le tensioni sono aumentate rapidamente. Tuttavia, ciò che è accaduto dopo ha superato ogni immaginazione: uno degli uomini coinvolti ha estratto una motosega, minacciando l’altro conducente. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sul comportamento degli automobilisti in situazioni di conflitto.

La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine

Dopo la minaccia, il conducente armato di motosega è fuggito, lasciando l’altro uomo in preda alla paura. Quest’ultimo, con prontezza, ha contattato il numero di emergenza 112, attivando così le forze dell’ordine. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente, avviando le ricerche per rintracciare il fuggitivo. Grazie a una serie di informazioni raccolte, i militari sono riusciti a intercettarlo a Gorgonzola, ma il sospetto ha ignorato l’ordine di fermarsi e ha continuato a scappare.

La cattura e le conseguenze legali

Nonostante la fuga, i carabinieri non si sono dati per vinti. Hanno raccolto tutti gli elementi necessari per identificare l’uomo e, dopo averlo rintracciato a casa sua a Inzago, lo hanno trovato in evidente stato di ebbrezza. L’etilometro ha confermato la presenza di alcol nel suo sistema. Inoltre, nel veicolo è stata rinvenuta la motosega utilizzata per minacciare l’altro conducente. Le conseguenze legali per il fuggitivo sono state immediate: è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, se la vittima decidesse di sporgere querela, potrebbe affrontare ulteriori accuse per le minacce subite.