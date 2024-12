Hervè Falciani torna libero dopo l’arresto a Milano

Dopo dieci giorni di detenzione, l'ex informatore della banca Hsbc riacquista la libertà.

Arresto e liberazione di Hervè Falciani

Hervè Falciani, l’uomo che ha scosso il mondo della finanza con la sua celebre “lista Falciani”, è tornato libero dopo un breve periodo di detenzione. Arrestato il 7 dicembre a Milano, Falciani ha trascorso dieci giorni in carcere prima di essere rilasciato il 18 dicembre. La sua cattura è avvenuta in un hotel del centro, dove si trovava con la moglie, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Il contesto legale e le accuse

Falciani, ingegnere di 52 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Svizzera per spionaggio economico. La sua notorietà è legata alla famosa lista che ha rivelato i nomi di quasi 130.000 titolari di conti correnti svizzeri, tra cui circa 7.000 italiani, accusati di evasione fiscale. Questa lista ha avuto un impatto significativo, costringendo molti a regolarizzare la propria posizione fiscale con l’Agenzia delle Entrate italiana, dopo che la Cassazione ha stabilito la sua utilizzabilità a fini fiscali.

Le implicazioni della sua liberazione

La decisione della quinta Corte d’Appello di Milano di non mantenere alcuna misura cautelare nei confronti di Falciani ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, i sostenitori vedono la sua liberazione come un atto di giustizia, mentre dall’altro, i critici temono che possa continuare a influenzare il dibattito sull’evasione fiscale e la trasparenza bancaria. Il ministero della Giustizia ha confermato che non ci saranno ulteriori misure cautelari nei suoi confronti, lasciando Falciani libero di muoversi.

La vicenda di Falciani continua a sollevare interrogativi sulla lotta contro l’evasione fiscale e sul ruolo delle istituzioni nel garantire la giustizia. La sua storia è un esempio di come le informazioni possano avere un impatto profondo sulle politiche fiscali e sulla vita delle persone coinvolte.