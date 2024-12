Dopo una serie di furti in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, la polizia arresta il capobanda.

Una serie di furti che ha allarmato le comunità

Negli ultimi mesi, la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna sono state teatro di una raffica di furti in appartamento, con oltre 50 colpi registrati. I malviventi, tutti cittadini albanesi, hanno accumulato un bottino che supera il mezzo milione di euro. La polizia di Padova ha avviato un’indagine approfondita, raccogliendo indizi e testimonianze che hanno portato all’individuazione della banda. Solo uno dei tre membri è stato arrestato, ma le indagini continuano per catturare gli altri complici.

Il blitz della polizia e l’arresto del capobanda

Il 16 dicembre, la polizia ha eseguito un blitz in un appartamento di Abbiategrasso, dove è stato rintracciato il capobanda, un 29enne con precedenti penali per associazione a delinquere. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato decine di oggetti rubati, tra cui gioielli e borse di valore, oltre a telefoni utilizzati per comunicare con i complici. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore, mentre le indagini si sono spostate su altri membri della banda.

Un bottino impressionante e la ricerca dei complici

La polizia ha recuperato oltre 150 oggetti di valore, tra cui elettrodomestici costosi e gioielli, frutto di furti avvenuti in diverse località. I colpi più significativi sono stati messi a segno nel Milanese, dove la banda ha derubato appartamenti accumulando un bottino di migliaia di euro. Nonostante l’arresto del capobanda, gli altri due membri della banda sono ancora in fuga. Le forze dell’ordine continuano a monitorare i loro movimenti e a raccogliere informazioni per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questi crimini.